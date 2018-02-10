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09/02/2018 |  19:15 ⇒ 10/02/2018 | 10:51 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Цвијановићева на донаторској вечери у Вашингтону

Предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић присуствоваће вечерас, по америчком времену, годишњој донаторској вечери коју организује црква Свети Лука у Вашингтону.
Жељка Цвијановић - Фото: РТРС
Жељка ЦвијановићФото: РТРС

Осим предсједнице Владе Српске Жељке Цвијановић донаторској вечери присуствоваће и Његово преосвештенство епископ источноамерички Иринеј, принц Александар Карађорђевић и принцеза Катарина, саопштено је из Бироа за односе са јавношћу Владе Републике Српске.