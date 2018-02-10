Цвијановићева на донаторској вечери у Вашингтону

Предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић присуствоваће вечерас, по америчком времену, годишњој донаторској вечери коју организује црква Свети Лука у Вашингтону.

Осим предсједнице Владе Српске Жељке Цвијановић донаторској вечери присуствоваће и Његово преосвештенство епископ источноамерички Иринеј, принц Александар Карађорђевић и принцеза Катарина, саопштено је из Бироа за односе са јавношћу Владе Републике Српске.