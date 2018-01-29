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30/01/2018 |  08:59 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Обиљежавање 25 година од оснивања општине Пелагићево

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић присуствоваће данас у Пелагићеву обиљежавању 25 година од оснивања ове општине.
Пелагићево - Фото: РТРС
ПелагићевоФото: РТРС

Савановић ће присуствовати парастосу погинулим борцима код централног споменика.

Он ће обићи и административно-културни центар у изградњи и присуствовати свечаној академији.

Свечаности ће присуствовати и министри индустрије и енергетике Петар Ђокић и избјеглице и расељена лица Давор Чордаш. 