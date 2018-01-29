Обиљежавање 25 година од оснивања општине Пелагићево

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић присуствоваће данас у Пелагићеву обиљежавању 25 година од оснивања ове општине.

Савановић ће присуствовати парастосу погинулим борцима код централног споменика.

Он ће обићи и административно-културни центар у изградњи и присуствовати свечаној академији.

Свечаности ће присуствовати и министри индустрије и енергетике Петар Ђокић и избјеглице и расељена лица Давор Чордаш.