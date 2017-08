Терористички напад у Барселони: 13 мртвих, 80 повријеђених (ВИДЕО)

Терористичка организација Исламска држава преузела је одговорност за терористички напад у Барселони.

Напад се догодио у послијеподневним сатима у туристичком дијелу Барселоне, у близини авеније Лас Рамблас када је возило улетјело у групу од неколико десетина људи.

Послије низа спекулација шпанска полиција је јавила да је један нападач ухапшен, да није било талачке кризе у ресторану у близини мјеста напада, као и да је откривена особа која је нападачима изнајмила комби. У међувремену, други нападач је убијен у покушају да се сакрије од полиције.

