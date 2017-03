Концерт Ки-Манија, син Боба Марлија, 21. јула у Бањалуци

К-Мани, јамајкански реге и хип-хоп музичар, ће том приликом изести и неке од пјесама славног оца.

Као музичар, Ки-Мани је наставио путем оца Боба Марлија.

Рођен у земљи регеа, Ки-Мани се у раном дјетињству сели у Мајами и посвећује спорту.

Растао је несвјестан талента који је наслиједио од оца и сву своју енергију усмјерио ка атлетици и америчком фудбалу, да би га мајка касније навела да се окрене музици.

Године 1996. издаје албум "Like Father Like Son", а у 21. години сарађује са хип хоп музичарем Прас из групе The Fugees и гостује на обради култне пјесме "Electric Avenye", коју у оригиналу изводи Еди Грант.

Ово је направило преокрет у његовом животу и Ки-Мани одлучује да остане досљедан свом музичком порјеклу.

У даљем раду користи реге основе, које затим обогаћује примесама блуза, рока и хип-хоп музике.

Због свих тих утицаја се не изјашњава само као реге умјетник. Његова музика је сирова и снажна.

Десети Демофест се ове године одржава од 20. до 22. јула на тврђави Кастел у Бањалуци.